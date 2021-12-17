Irak'ta sel felaketi! Ölü sayısı 11'e çıktı: 1'i Türk vatandaşı

IRAK'ın Erbil kentinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükselirken, ölenler arasında 1 de Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

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Erbil kentinde saat 04.00 sıralarında şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhamit, büyük hasara yol açan selde hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükseldiğini ve ölenlerin 1'nin Türk, 2'sinin Filipinli olduğunu açıkladı. Selden en fazla etkilenen bölgelerin Daratu ile Kuştepe kasabaları olduğunu belirten Abdülhamit, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

Selde yalnızca Kuştepe'de 100’den fazla ev zarar görürken, 200’den fazla araçta da hasar meydana geldi. Başlatılan arama-kurtarma ve temizleme çalışmaları sürüyor.