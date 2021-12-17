CHP'den asgari ücret tepkisi: Emekçilerimiz köle hayatı yaşayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücretin yetersiz kalacağına tepki gösterdi. Merkez Bankası'nın bugün 5'inci kez piyasaya müdahale ettiğini hatırlatarak, "Bu çare olur mu? Olmaz. Dibi delik kova suyu tutmaz" dedi.

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CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dün TL cinsinden kullanılan kredilerin amaca aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik ilgili kurumlara talimat verdiğini anımsattı.

Öztrak, "TL cinsinden kullandırılan kredilerin, amacına aykırı işlemlere konu edilmesi ne demek? Eğer serbest piyasa ekonomisiysek, kredi özel bir amaca dönük olarak doğrudan devlet tarafından verilmiyorsa devlet tarafından sübvanse edilmiyorsa, ne şekilde kullanıldığı ancak konusu suçsa devleti ilgilendirir. Tüm kredilerle ilgili getirilen bu düzenlemenin amacı nedir? Kredinin amacına uygun kullanılmaması da ne demek? Amaca aykırı kullanımı hangi kanunla yetkiyle BDDK belirleyecek? Kime abanın altından sopa gösteriyorsunuz?" dedi.

Sorun dünyada değil

CHP Sözcüsü Öztrak, eylül ortasında yüzde 19 olan politika faizinin 5 puan düşürüldüğünü belirterek, "Ama ne piyasa faizi ne enflasyon düştü ne de paramızın değer kaybı azaldı. Azalmayı bırakın, daha da arttı. Milli paramız, tüm dünya para birimleri karşısında pul oldu. Geçtiğimiz yıl sonundan bu yana TL; dolar karşısında yüzde 54, Çin yuanı karşısında yüzde 53, Rus rublesi karşısında yüzde 52, Bulgar levası karşısında yüzde 48, Pakistan rupisi karşısında yüzde 46, Mozambik metikali karşısında yüzde 58, kalaşnikofla Merkez Bankası yöneten Taliban'ın afganisi karşısında yüzde 31 değer kaybetti. TL, performansı en kötü para birimi oldu. Demek ki sorun dünyada değil. Sorun doğrudan Erdoğan şahsım hükumetinde" diye konuştu.

Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın bugün 5'inci kez piyasaya müdahale ettiğini hatırlatıp, "Bu çare olur mu? Olmaz. Dibi delik kova suyu tutmaz. Son 2 haftada piyasaya milyarlarca dolar satıldı ama hiçbir etkisi olmadı. İşte dolar 16 lirayı geçti, 17 liraları gördü. Son müdahaleye rağmen 16 liranın üzerinde durmaya da devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dolar kuru artmaya devam etti

CHP'li Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesinin hükümeti çaresiz bıraktığını, asgari ücret artışında TÜİK hesaplarının dikkate alınmadığını söyledi. Asgari ücretin yüzde 50'nin üzerinden artırıldığını belirten Öztrak, "Demek ki enflasyon en az yüzde 50. Dün asgari ücret belirlenmesinin ardından dolar kuru artmaya devam etti. Bugün benzinde, mazotta rekor zam haberleri gelmeye başladı. Erdoğan bu yanlış politikalarda ısrar ettikçe paramız pul olmaya, enflasyon azmaya, milletimiz hayat pahalılığına ezdirilmeye devam edecek. Artan hayat pahalılığıyla yetersiz asgari ücret zammı yılın ilk 6 ayı dolmadan yok olmaya mahkumdur. Böyle giderse asgari ücret artışlarının 3'er ayda bir yapılması gerekecek. Aksi takdirde emekçilerimiz köle hayatı yaşayacak" dedi.