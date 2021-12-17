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Bülent Arınç'tan asgari ücret için hükümete çağrı: Taviz verilmemeli

Bülent Arınç'tan asgari ücret için hükümete çağrı: Taviz verilmemeli

Bülent Arınç asgari ücretin 2022 yılı için açıklanan 4250 rakamı için müspet açıklaması yaparak, döviz kuru karşısında değerini yitirmemesi için kararlı duruştan taviz verilmemesi açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa eden 22'inci dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç asgari ücret hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretin 4250 lira olarak açıklanan rakamı için "Takdir gören müspet gelişme" olarak değerlendiren Arınç şunları söyledi:

-Dün açıklanan tatmin edici orandaki zam ile asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi gayreti toplumun ekseriyeti tarafından takdir gören müspet bir gelişmedir.

-Karar alıcılar, açıklanan bu meblağın enflasyon, yüksek döviz kuru ve manipülatif hareketler karşısında değerini yitirmemesi ve bir sonraki zam görüşmelerine kadar alım gücünün korunması için kararlı duruşlarından taviz vermemelidir.

-Aynı düzenleme kapsamında işverenimiz için atılan adımların, işverenimizin istihdama sağladığı katkıyı akamete uğratmayacak şekilde genişletilebileceğini düşünüyor; konunun tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum.

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