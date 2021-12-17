Dolar 17 TL'ye dayandı Ahmet Davutoğlu 'yeter artık' dedi erken seçim istedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dolar kurunun 17 TL'ye dayanmasının ardandan hükümete tepki göstererek, erken seçim çağrısını yineledi.

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Dolar kuru dur durak bilmiyor. Doların 17 TL sınırına yaklaşması sonrası muhalefet partileri, eleştiri oklarını bir kez daha iktidara yöneltti.

Dolar kurundaki ani yükselişle birlikte dün açıklanan asgari ücretin bir günde 425 TL eridiğini söyleyen Davutoğlu, Twitter hesabından hükümete bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı.