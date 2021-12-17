Gaziosmanpaşa'da dehşet! 1 ve 3 yaşındaki çocuklar yanarak öldü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da annelerinin olmadığı sırada evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Gecekonduda yaşayan ailenin çocukları evde anneleri yokken elektrikli ısıtıcı yüzünden çıkan yangının ortasında kaldı.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da annelerinin olmadığı sırada evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Yangın, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki gecekonduda çıktı. Ali Öğündür ile imam nikahıyla evlenen Hazal Usta evde olmadığı sırada yangın çıktı. Yangında Usta'nın ilk evliğinden olan ikiz çocukları Muhammet-Elif Köken ile şimdiki eşinden olan 1 yaşındaki Mesut Efe Öğündür alevlerin ortasında kaldı.

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangını eve dönen Hazal Usta farketti. Anne, dumanları görünce komşularından yardım istedi. Usta'nın çığlıkları üzerine mahalleli sokağa döküldü. Alevleri görenler polise ve itfaiyeye haberverdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra çocukları almak için eve girdi. 3 kardeş ağır yaralı şekilde evden çıkarılarak mahalle sakinlerinin araçlarıyla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden Muhammet Köken ve Mesut Efe Öğündür burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Elif Köken ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Esenyurt'ta yine elektrikli ısıtıcı yangınından 4 çocuk ölmüştü

Geçtiğimiz pazartesi Esenyurt'ta meydana gelen yangında 4 çocuk yanarak can vermişti.

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta 4 çocuğun öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 02.50 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 887 Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki ikamette yangın ihbarı alınmıştır.

Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Çıkan yangında yabancı uyruklu 4 çocuk hayatını kaybetmiş, çocukların annesi ve bir çocuk kurtarılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" dedi.