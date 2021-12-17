Almanya üretici enflasyonu Kasım'da rekor kırdı

Almanya'da üretici enflasyonu Kasım ayında yüzde 19,2'ye çıkarak rekor kırdı.

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Almanya'da üretici enflasyonu Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi ise üretici enflasyonunun yüzde 20 olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

Almanya'da üretici enflasyonu Ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 18,4 artış kaydetmişti. Kasım'da bir önceki aya göre yaşanan üretici enflasyonu artışı ise yüzde 0,8 oldu.