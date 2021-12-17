Merkez Bankası müdahalesine tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz
Faiz düşüren Merkez Bankası'nın 17 dolara fırlayan kur sonrası beşinci kez müdahale etmesi sonrası İSO Başkanı Bahçıvan'dan "Şaşkınlıkla izliyoruz" açıklaması geldi.Abone ol
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz." açıklamasında bulundu.
TCMB'nin Döviz müdahalelerine karşı iş dünyasından da tepki geliyor.
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz."