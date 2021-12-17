AGİ ödemesi kimlere olmayacak 2022 AGİ kesintisi kimleri kapsar?

2022 yılı asgari ücret zammını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 2022 yılında çalışanın en düşük maaşı 4 bin 253 lira oldu. Asgari ücret alanlar için AGİ kaldırılırken, daha üst gelir gruplarının alıp almayacağı ise merak konusu oldu. Peki AGİ ödemeleri kimlere yapılmayacak. AGİ 2022 kesintisi kimlere yapılacak?

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AGİ ödemeleri kimlere yapılmayacak, 2022'de hangi çalışanlar AGİ ödemeleri alamayacak? 2022 yılında uygulanacak asgari ücret belli olmasının ardından AGİ ile ilgili tartışmalar da gündeme oturdu. Asgari ücret alanlar için AGİ kaldırılırken, daha üst gelir gruplarının alıp almayacağı ise merak konusu. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, merak edilen soruları yanıtladı.

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammı belli oldu. 2022'de uygulanacak asgari ücret, 4 bin 253 TL olarak belirlendi ve damga vergisi ile gelir vergisi kaldırıldı.



Asgari ücret alanlar için AGİ kaldırılırken, daha üst gelir gruplarının alıp almayacağı ise merak konusu oldu. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç'a NTV canlı yayınında milyonlarca kişinin merak ettiği sorulara yanıt verdi:



- Asgari ücret artışı net ve brüt ne kadar oldu?

"Nominal olarak yüzde 50,5'lik düzey oldukça iyi bir rakam."



- Asgari ücretli kişinin evli ve çocuklu olması halinde rakam değişir mi?

"Dün asgari ücret açıklaması sonrası canlı yayındayken o esnada vergi dışı bırakıldı denilince benim aklıma hemen AGİ de kalmayacaktır diye geldi ve o an söyledim. Sosyal medyada baktım herkes asgari ücret hesabı yapıyor. Bu doğru değil. Tüm çalışanların etkilendiği bir yeni durum ortaya çıktı. Asgari ücretin üzerinde de alsanız asgari ücrete kadar olan kısım vergilendirilmeyecek.



Artık asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi kesilmeyeceği için AGİ sona ermiş olacak. Peki bunun üzerinde ücret alanlar için AGİ ne olacak? Burada bir kafa karışıklığı var. Bununla ilgili bir tebliğ çıkacak. Sonucu görmek için bakanlığın yapacağı çalışmayı bekleyeceğiz.



Ama şimdiye kadar kesin olarak anladığımız şu; asgari ücrete kadar olan ücret düzeyinde AGİ olmayacak. Bundan sonra tüm asgari ücretli çalışanlar; evli, bekar, çocuklu veya çocuksuz olsun olmasın 4 bin 253 lira sabit tutar alacak.

- Ben bir öğretmenim, AGİ'deki değişiklik bizi de etkiler mi?

Asgari ücrete kadar olan kısım vergiden muaf olduğu için bu kısma kadar AGİ bulunmayacak. Üst gelir grubu için bakanlığın yapacağı çalışmayı bekleyeceğiz. Eğer AGİ, hesaplanan gelir vergisinden daha düşükse kişi ilgili ayda yararlanabilir diye bir yorum da var. Henüz burası net değil.



Asgari ücret sınırı belirliyor. Alabileceğiniz en düşük sınır. Asgari ücretin artışıyla birlikte taban ücret yükselecek. Diğer gelir gruplarında bu oranda artış olur mu, bu tamamen piyasanın koşullarına bağlı. İşletmenin durumuna işgücü maliyetlerini çevirebilmesine bağlı.



3 yıllık çalışanla yeni giren arasında bir kıdem farkı olur. Asgari ücretteki artışla bu kıdem farkının kalmayacağını düşünüyorum. Asgari ücretten kaynaklı zamlar ortaya çıkacaktır. Toplu iş sözleşmelerinde de bu artış oranı karşı tarafa iletilecektir. Diğer bütün iş gruplarını etkileyecektir."



2022 AGİ ne kadar oldu?

Yeni asgari ücretle birlikte AGİ ödemesinde de tatmin edici bir artış oldu. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.



Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu biri için 603 TL, Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu biri için 684 TL Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu biri için 684 TL, Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu biri için 684 TL oldu.



Evli eşi çalışan ve çocuksuz biri için 402 TL, Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu biri için 462 TL, Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu biri için 522 TL, Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu biri için 603 TL oldu.