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Çorum'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama Bayat ilçesi 4.1 ile sallandı

Çorum'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama Bayat ilçesi 4.1 ile sallandı

ÇORUM'da deprem oldu. AFAD son dakika deprem haberini duyurdu...

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AFAD'dan gelen bilgiye göre Çorum'un Bayat ilçesinde saat 12.12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bayat Belediye Başkanı: Herhangi olumsuzluk görülmedi

Çorum'un Bayat ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Ünlü, deprem nedeniyle ilçede hafif sarsıntı yaşandığını söyledi. Deprem nedeniyle şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Ünlü, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

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