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Tokat'ta disipline gönderilen öğrenci dehşet saçtı!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tokat'ta disipline gönderilen öğrenci dehşet saçtı!

 TOKAT'ta lise müdür yardımcısı Faruk Peker (37), 2 gün önce yaptığı aramada üzerinde bıçak bulduğu öğrencisi V.A.B. (14) tarafından bacağından bıçaklandı.

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Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olan 14 yıllık öğretmen Faruk Peker, 2 gün önce yapılan genel aramada 10'uncu sınıf öğrencisi V.A.B.'nin üzerinde bıçak buldu. Bıçak okul idaresine teslim edildi, öğrenci hakkında disiplin işlemleri başlatıldı.

Bu sabah okul koridorunda öğrenci V.A.B.'yi üzgün halde gören Peker, moralinin neden bozuk olduğunu sorarak bir süre konuştu. V.A.B., başka bir dersten sınavı olduğunu dile getirdi. Peker, arkasını dönüp gideceği sırada V.A.B. tarafından sağ bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Faruk Peker, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, V.A.B.'yi gözaltına aldı. 

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