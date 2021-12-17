Erzurum'un 500 yıllık kadim geleneği 'Binbir Hatim' başladı

Erzurum’u doğal afetlerden korumak için Pir Ali Baba tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatılan ‘Binbir Hatim’ geleneği okunan dualar ile başladı.

Abone ol

Bu yıl 17 Aralık-14 Ocak tarihleri arasında devam edecek olan Binbir Hatim geleneği düzenlenen programla başladı. Pir Ali Baba türbesinde düzenlenen törende tekbirler eşliğinde atlar üzerindeki hafızlar, Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde hafızlarla at üstünde Kur'an-ı Kerim okuyarak şehri dolaşmasını temsili olarak canlandırdı.

Hafızlar hilal şeklinde oluşturdukları düzenle ellerindeki cüzler ile binbir hatimi bu yıl başlattı. Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın ettiği duaya hafızlar ve onlarca davetli amin dedi.

Soğuk havaya rağmen geleneği devam ettirmek isteyenler karlı dağları aşarak Pir Ali Baba Türbesine ulaşırken, hafızların at üstünde okuduğu dualar ise duygu dolu anlar yaşattı.