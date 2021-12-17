Erdoğan konuştu dolar düştü Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki yazdı

Rekor kıran dolar kuruyla ilgili bir yazı kaleme alan yazar Akif Beki, 1 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubunda yaptığı doları düşüren konuşmasını yazısına taşıdı.

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Dolar kuru rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar an itibariyle 16 TL seviyelerinde. Dövizdeki sert yükselişin nerede duracağını kimse tahmin edemiyor.

Dolardaki yükselişe ilişkin Karar gazetesi yazarı Akif Beki, ilginç bir yazı kaleme aldı.

Berat Albayrak sonrası Naci Ağbal ve Lütfü Elvan ile yola çıkan Erdoğan'ın, 11 Kasım 2020'de AK Parti grubunda yaptığı konuşmadan bölümler aktardı.

Beki "Şeffaflık öngörülebilirlik, hukuk devleti" vurgularının yer aldığı yapısal reform sözlerinin aldığı konuşmadan bazı pasajları paylaştı.

"Doların nasıl düşürülebileceğini bilen kişi de o"

Erdoğan'ın konuşması sonrası 8.54'leri gören doların 8'in altını gördüğünü belirten Beki, "Aramızda kalsın; doların nasıl düşürülebileceğini, belirsizliği giderecek fiyat istikrarının nasıl sağlanabileceğini bilen kişi de o." diye yazdı.

Erdoğan ne söylemişti?

Peki Erdoğan o konuşmasında neler söyledi? Ekonomideki yeni söylem yeni bir dil piyasaların ilgisini çekmiş günlerce konuşulmuştu. İşte Erdoğan'ın o sözlerinden bir bölüme yer veriyoruz:

"Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız"

Bunun için, yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.

Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere, üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Bunun için, uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz. Böylece büyüme ve istihdamın, sağlıklı, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde sürmesini temin edeceğiz. Ekonomide, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz. Bunun için makroekonomik temelleri ve kurumsal kaliteyi güçlendirerek, güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamı tesis ediyoruz.

"İş ve yatırım ortamını daha da cazip hale getirmek istiyoruz"

Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Ekonomi yönetimindeki koordinasyonu ve uyumu güçlendirerek, politikalarımızın planladığımız şekilde hayata geçmesini sağlayacağız. Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde, para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz. Buna ilave olarak, yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi ve üretken yatırımların özendirilmesi yoluyla, iş ve yatırım ortamını daha da cazip hale getirmek istiyoruz.

Yatırımcılara destek

Türk ekonomisine ve Türk Lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz.

"Güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz"

Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklananıp ülke risk primini düşüreceğiz. Türk ekonomisine ve Türk Lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz.

Biz kendi paramıza sahip çıkmazsak, başkasından aynı hassasiyeti bekleyemeyiz. Rezervlerimizi güçlendirmenin yolu da Türk Lirasına olan güveni artırmaktan geçiyor. Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Bu çerçevede ekonomi yönetimimiz yerli ve uluslararası yatırımcılarla yakın mesai içinde olacaktır. Özellikle ülkemize doğrudan yatırım getirecek herkese bu fırsatları birlikte değerlendirme teklifini yapacağız.

"Attıkları her adımın yanındayım"

Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirlemek ve hayata geçirmek, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de Merkez Bankasının görevidir. Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını, temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum. Bu çerçevede atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğumu özellikle belirtmek istiyorum.

Hukuk devleti vurgusu

Yaptığımız her reform, ülkemizdeki çeşitli kesimlerle birlikte yerli ve uluslararası yatırımcılara da hitap ediyor. Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız. Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içindeyiz.

Buna rağmen yaşanan sıkıntılar varsa onlara da bigane kalmıyoruz. Hukuk sistemimizin tarafları ile ekonominin kamu ve özel sektördeki tüm temsilcilerinin istişareleriyle ortaya çıkacak ihtiyaçları, yasama olarak sizler, yürütme olarak biz süratle hayata geçirerek, ülkemizi yeni döneme hazırlayacağız. Mevzuat düzenlemeleri yanında uygulamadaki eksikleri ve aksaklıkları yakından takibe alarak, yatırım iklimini olumlu yönde geliştireceğiz. Kazanılmış hakları ve haklı beklentileri güvence altına alacak düzenlemeleri artırarak, ülkemizi demokrasi ve kalkınma eksenli büyütme hedefimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz.