Kapıcı maaşı 2022 kesintiler yapılınca net maaşı kaç para?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 yılı Asgari ücret ve AGİ zammı bugün belli oldu ve işçinin maaşı 4 bin 253 lira olarak açıklandı. Peki 2022 yılında kapıcı maaşları ne kadar olacak? Buna göre yüzde 14 SGK (595 TL) ve yüzde 1 (42.5 TL) işsizlik kesintisi yapıldığında apartman görevlisi 2022 net maaşı 3 bin 612 liraya denk geliyor.

Abone ol

2022 yılı asgari ücret zammı için son rakam açıklandı ve 2022 yılı asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. Peki 2022 yılında asgari ücret zammı ile birlikte kapıcıların net maaşı ne kadar oldu? Kapıcılar tüm kesintiler yapıldıktan sonra net ne kadar maaş alacak? AGİ maaşın içinde mi olacak? 2021 yılında kapıcılar için brüt ücret 3.577,50 TL olmuştu. Buna göre yüzde 14 SGK (595 TL) ve yüzde 1 (42.5 TL) işsizlik kesintisi yapıldığında apartman görevlisi 2022 net maaşı 3 bin 612 liraya denk geliyor.

2022 asgari ücret belli oldu:

Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir.

Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemelidir. Bunların da istismarını yapmamalıdır. Yok geçmişte dolar şuydu, hesabı dolar üzerinden yaklaşmak doğru değildir. Sizin geçmişinizde siz TL'nin olduğu bir ülkede siz bu insanları dolarla mı, euro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları. Türk Liramızı kimseye yedirmeyeceğiz. Bazı sıkıntılarımız var bunları aşacağız.

Asgari ücretten vergi kaldırıldı: Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırdık. Bununla işvereni 450 TL yükten kurtardık.

Kapıcı maaşı 2021 ücret zammı: 2021 yılı asgari ücret yüzde 21 zamla 500 TL artmıştı. 2021 asgari ücreti net 2.825 lira olmuştu. Yani çalışanların maaşına 500 lira zam yapılmış oldu.

AGİ maaşa etkisi nasıl:

Çalışanlar her ay bordrolarında görür Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye’ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşerler.

Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. 2021 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 268,31 liraya denk gelmekte.

AGİ Dahil asgari ücret tutarları:

AGİ ödenmeyen işçi ne yapmalı:

AGİ ödemesi işveren tarafından yapılmayan işçi Çalışma Bakanlığının ALO 170 ihbar hattına, hem de Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 nolu ihbar hattına şikayette bulunmalıdır.

AGİ ödenmezse işçi sözleşmesini feshedebilir mi:

AGİ'si ödenmeyen işçi haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacaktır. AGİ, İş Kanunu'nun tanımladığı ücretin bir parçasıdır ve ücretlerin belirli bir süre ödenmemesi İş Kanunu'na göre işçiye derhal haklı fesih hakkı vermektedir.

AGİ ödemeyen işverene ne verilir:

AGİ ödemelerinin yapılmamasının işveren için de cezai sonuçları vardır. İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarının, o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş olacaktır.