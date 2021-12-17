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Kırıkkale'de intihar etmek istedi! Gerçeği öğrenen baba hayatının şokunu yaşadı

Kırıkkale'de intihar etmek istedi! Gerçeği öğrenen baba hayatının şokunu yaşadı

KIRIKKALE'de tabanca ile intihar kalkışan baba, omzundan çıkan kurşun ile kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu. 10 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderilen şahıs, tutuklanınca kızını öldürdüğünü öğrendi.

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Olay, 2 Aralık tarihinde Kırıkkale'de Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde intihara kalkışan Erdoğan Karakaya (37), odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını alarak ateşledi. O sırada kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki Hazal, babasının omzundan çıkan kurşun ile olay yerine hayatını kaybetti.

Sağlık görevlilerince, ambulansla Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan Erdoğan Karakaya, iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs, buradaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdoğan Karakaya, kızının öldüğünü tutuklanınca öğrendi.

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