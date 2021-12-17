BIST 2.353
DOLAR 16,08
EURO 18,22
ALTIN 934,58
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

17 Aralık evde bakım maaşı yatan iller yeni liste e devlet sorgulama

17 Aralık evde bakım maaşı yatan iller yeni liste e devlet sorgulama

Devlet tarafından evinde engelli, hasta ya da yaşlılara bakan vatandaşlara verilen evde bakım maaşları aralık ayında ne zaman yatar sorusu merak edildi. 1,658,29 lira olan lira evde bakım maşları 17 Aralık cuma günü 26 ilde hesaplara yattı.

Abone ol

Evde bakım parası aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak araştırması binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara devlet tarafından ödenen ve 2021 yılında 1,658,29 lira olan evde bakım maaşları 17 Aralık cuma günü 26 ilde hesaplara yattı. 

1- Edirne
2- Tokat
3- Çanakkale
4- Ordu
5- Diyarbakır
6- Antalya
7- Karabük
8- Osmaniye
9- İstanbul
10- Zonguldak
11- Uşak
12- Kocaeli
13- Balıkesir
14- Konya
15- Samsun
16- Niğde
17- Bilecik
18- Afyonkarahisar
19- Kahramanmaraş
20- Manisa
21- Sakarya
22- Malatya
23- Çorum
24- Bursa
25- Gaziantep
26- Giresun

Evde bakım parası nedir merak ediliyor. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3’ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek parasıdır.

Evde bakım aylığı kimlere verilir: Evde bakım aylığı almak isteyen durumları uygun olmayan, hasta ya da yaşlı bakıma muhtaç kişiler evde bakım aylığı nasıl alınır , evde bakım aylığı kimlere verilir araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası başvurusu için gerekli şartlar https://www.ailevecalisma.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım maaşı alma hizmeti: Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

Evde bakım aylığı nerede öğrenilir: Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. 

ÖNCEKİ HABERLER
Reytinglerde hüsrana uğradı! Kanal D Ece Üner ile Susma'nın fişini çekti
Reytinglerde hüsrana uğradı! Kanal D Ece Üner ile Susma'nın fişini çekti
Bulunan çene kemiği Azra Gülendem'a ait çıktı 13 parçaya bölünmüştü
Bulunan çene kemiği Azra Gülendem'a ait çıktı 13 parçaya bölünmüştü
Benzin ve motorine çok büyük zam! Benzine 69 kuruş, motorine 1 lira 13 kuruş zam geliyor
Benzin ve motorine çok büyük zam! Benzine 69 kuruş, motorine 1 lira 13 kuruş zam geliyor
PKK ile ABD'nin katliam iş birliği! İşareti PKK kırmızı işareti koymuş ABD öldürmüş
PKK ile ABD'nin katliam iş birliği! İşareti PKK kırmızı işareti koymuş ABD öldürmüş
Cuma mesajları yeni resimli kısa cuma mesajları 2021
Cuma mesajları yeni resimli kısa cuma mesajları 2021
Fenerbahçe Beko'dan üst üste 4. galibiyet
Fenerbahçe Beko'dan üst üste 4. galibiyet
Türkiye mobil internet hızında 14'üncü
Türkiye mobil internet hızında 14'üncü
Ankara Üniversitesi 335 sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete'de
Ankara Üniversitesi 335 sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete'de
Seçim hazırlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa giriyor
Seçim hazırlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa giriyor
Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de yayınlandı! Günlük asgari ücret 166.80 liraoldu
Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de yayınlandı! Günlük asgari ücret 166.80 liraoldu