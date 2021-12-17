PKK ile ABD'nin katliam iş birliği! İşareti PKK kırmızı işareti koymuş ABD öldürmüş

PKK ve YPG'nin kan dolu bir işbirliği daha ortaya çıktı. ABD’nin gizli “Pençe Örs” adlı askeri biriminin, 2014-2019 yılları arasında PKK/YPG’den aldığı istihbaratla sayısız sivili katlettiğinin ortaya çıkması gözleri yeniden kirli ittifaka çevirdi.

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Ağustos 2015’te yayınlanan bir raporda, PKK’lıların bombalanacak hedeflerin GPS koordinatlarını Google Earth’te işaretlediğine dikkat çekiliyordu. “Kırmızı” ile işaretlenen noktalar bombalanıyordu. “Sarı” renk ise o bölgede PKK’lıların bulunduğu anlamına geliyordu. PKK bu şekilde birçok sivilin katledilmesini sağladı.

Yayımlanan yeni bilgilerle birlikte ABD’nin Suriye’deki sivil katliamları PKK’dan aldığı istihbartla gerçekleştirdiği gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan bir raporda, ABD ordusunun Suriye’de sayısız sivil katliam düzenleyen gizli birimi Talon Anvil’ın (Pençe Örs) katliamları PKK/YPG’den aldığı istihbaratla gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Yine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, istihbarat konusunda PKK/YGP ile işbirliği yaptıklarını itiraf etmişti. Gelişmeler üzerine 2015 yılında yine NYT’de yayımlanan başka bir haber yeniden gündeme geldi.

Haberde istihbarat görevi verilen bir PKK’lı teröristin, GPS ile bombalanacak bölgeleri kırmızı nokta ile işaretlediği, PKK unsurlarını ise sarı nokta ile işaretleyip koruma altına aldığı belirtiliyor.

Terör örgütü yönlendirdi

New York Times gazetesinin Ağustos 2015 yılında yayımladığı bir rapor, PKK’nın katliamlarda nasıl bir rol aldığını ayrıntılı biçimde gözler önüne serdi.

Raporda Talal Raman isimli bir teröristin, tablet bilgisayarla Google Earth üzerinden bombalanacak noktaları ABD’li yetkililere ilettiği belirtildi. ABD’nin o dönem sözde DEAŞ’la mücadele kapsamında oluşturulan koalisyon güçlerinde görev alan PKK’lı teröristin, bombalanacak noktaların GPS koordinatlarını kırmızı ile işaretlediği, PKK unsurlarını ise saldırıya maruz kalmaması için sarı ile işaretlediği kaydedildi.

Haberde Raman’ın istihbaratı ile caminin yanında bulunan bir evin bombalandığı ifade edildi. Her saldırıdan önce geri sayım yapıldığı,PKK militanlarının bulundukları bölgelerden ayrılmamalarının sağlandığı ve ardından hedefin vurulduğu kaydedildi.

Pentagon itiraf etti

Pentagon’dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin PKK/YPG ile istihbarat konusunda iş birliği yaptığını itiraf etmişti. Bir toplantı sırasında, Pentagon’un terör örgütü PKK/YPG’den edindiği istihbarat bilgileriyle bölgedeki Arap nüfusuna yönelik gerçekleştirilen sivil katliamların eleştirilmesi üzerine Kirby, terör örgütünü savunmuştu.

PKK/YPG’nin DEAŞ’a karşı sahadaki en büyük müttefikleri olduğunu belirten sözcü, ABD güçlerinin araziyi ve bölgeyi bildikleri için PKK ile işbirliği yaptığını ifade etmişti.

Katliam hücresi

Geçtiğimiz günlerde New York Times, ABD’nin Suriye’de sayısız sivil katliamda vur emrini veren hayalet birimini açığa çıkarmıştı. “Talon Anvil” isimli askeri hücre, sözde DEAŞ’a karşı mücadele görevi sırasında Amerikan Predator ve Reaper SiHA’larından atılan 112 bin bomba ile kadın çocuk gözetmeksizin birçok masumu katletti.