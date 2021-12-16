YPG/PKK terör örgütü Suriye'de 1,5 ayda en az 19 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı

SURİYE İnsan Hakları Ağı (SNHR), 'SDG' ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde son 1,5 ayda silahlı kadrosuna katmak için en az 19 çocuğu kaçırdığını bildirdi.

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SURİYE'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) hazırladığı rapor, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu bölgelerde çocukları savaştırmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Rapora göre; 'SDG' ismini kullanan YPG/PKK, 'bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması' için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam etti.

Son 1,5 ayda 10'u kız, 9'u erkek en az 19 çocuğu kaçıran YPG/PKK'nın savaşçı kadrosuna kattığı çocukların aileleriyle de görüşmelerine izin vermiyor.

Çocuklarından koparılan aileler ise konuşmamaları konusunda örgüt tarafından tehdit ediliyor.

Aralık 2014'ten bu yana en az 537 çocuk terör örgütünce kaçırıldı, YPG/PKK bunlardan en az 156'sını halen savaştırmaya devam ediyor.

YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklardan 29'u ise öldü.