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Unita nedir ne demek Barbaroslar'da Unita Venedik tarihte var mıydı?

Unita nedir ne demek Barbaroslar'da Unita Venedik tarihte var mıydı?

TRT 1de yayınlanan Barbaroslar Akedeniz'in Kılıcı dizisi bu akşam 13. bölümü ile yeniden seyirci ile buluşacak. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merakla takip ediliyor. Peki Unita nedir? Barbaroslar'da geçen Unita ne demek?

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Midilli'den çıkan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas kardeşlerin macera dolu yolculuğunu anlatan Barbaroslar Akedeniz'in Kılıcı dizisi 13. bölümüyle ekrana gelecek. Seyirciler Unita nedir? Barbaroslar'da geçen Unita ne demek? sorularına yanıt arıyor.

Unita nedir: Barbaroslar dizisinde geçen "Unita" kelimesinin anlamı BİRİM demektir. Barbaroslar dizisinde ise bir "yapı" olarak kullanılmaktadır. Bu yapıya bağlı gruplar vardır ve bunların Akdeniz'de bir hakimiyeti söz konusudur.

Unita'nın İskenderiye sorumlusu Sylvio'dur. Birçok noktada Baba Oruç'a yardımcı olan İsabel ise Sylvio'nun kızıdır.

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