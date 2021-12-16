BAE'nin ABD'yi tehdidi işe yaradı: F-35 ve İHA konusunda ilerlemeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin F-35 savaş uçakları ve insansız hava araçlarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satışında ilerleme kaydetmeye hazır olduğunu ifade etti.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da basın toplantısı düzenledi.

F-35'ler ve insansız hava araçlarının (İHA) Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satış anlaşmasıyla ilgili bir soruya Blinken, BAE'nin anlaşmayı sürdürmek istediği sürece bu iki konuda da ilerleme kaydetmeye hazır oldukları yanıtını verdi.

Antony Blinken, "Örneğin, İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğüne olan bağlılığımızın sağlandığından emin olmak istedik. Bu yüzden BAE de dahil olmak üzere bölgedeki diğer ortaklara satılan veya aktarılan tüm teknolojilerin tam bir incelemesini yapabileceğimizden emin olmak istedik" ifadelerini kullandı.