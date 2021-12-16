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Asgari ücretten AGİ kalktı! Artık asgari ücretliler AGİ alamayacak! Kötü haberi Cem Kılıç verdi

Asgari ücretten AGİ kalktı! Artık asgari ücretliler AGİ alamayacak! Kötü haberi Cem Kılıç verdi

Asgari ücrete gelen 4 bin 253 liralık zamma sevinirken bomba patladı. Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni asgari ücrette önemli bir ayrıntıyı açıkladı. Buna göre gelir vergisi kalktığı için artık asgari ücretli çalışanlar eş ve çocuk durumuna bakmaksızın AGİ alamayacak. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da AGİ'nin kalktığını doğruladı vergi indirimi geldiğini söyledi.

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Asgari ücrette Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalkıyor. Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı değerlendirmede, gelir vergisi kalktığı için asgari ücretli çalışanlarda AGİ'nin de artık ortadan kalktığını açıkladı. Buna göre artık asgari ücretli çalışanlar çocuk ve eş durumuna bağlı olmaksızın AGİ'den yararlanamayacak.

Vergide 5004 lira ayrıntısı

Prof. Kılıç, kararın işveren açısından da önemli bir yansımasına dikkat çekti. Yeni asgari ücrette gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılması sonucu asgari ücret dışında gelire tabi olanların maaşlarından 5004 liranın düşeceğini, geri kalan kısma vergi uygulanacağını belirtti.

Örneğin 10 bin liralık aylık brüt geliri olan bir çalışanın maaşının 5004 TL'lik kısmı vergiden muaf olacak. Kalan tutar olan 4 bin 996 TL'lik kısmı vergiye tabi olacak.

Türk-İş: AGİ kalktı ama vergi indirimi geldi

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasının da kalktığını söyledi. Kavlak, yıllardır talep ettikleri asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının önemli bir kazanım olduğunu, sadece asgari ücret değil tüm ücretlerde 12 aylık brüt ücrete kadarki kısmın gelir vergisinden muaf olacağını kaydetti.

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