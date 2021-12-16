2022 yılı için asgari ücreti net 4 bin 253 lira brüt 5 bin 4 lira oldu!

16 Aralık 2021 tarihindeki son toplantı ile 2022 yılı asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücretteki artış yüzde 50.54 oranında oldu. 2022 yılı net asgari ücreti 4 bin 253 lira oldu. Bekar için AGİ ödemesi ise 402 liraya çıktı.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısında 2022 yılı asgari ücret zammını netleştirdi. Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL oldu. Asgari ücret artışı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu. Bununla birlikte gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Yeni asgari ücret ile birlikte AGİ ödemelerine de zam geldi.

Asgari ücretle birlikte, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş üstü aylığı ile engelli maaşları da arttı. 2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı 4 bin 260 lira olacak. Kıdem tazminatı tavanı ise 8 bin 651 liradan 12 bin 976 liraya yükselecek. 864 lirada olan 65 yaş üstü aylığı ise 2022 yılında bin 296 liraya çıkacak. Engelli aylığı ise bin 552 lira olacak.

Çalışma Bakanlığı asgari ücret tablosunu açıkladı. İşte zamlı asgari ücret.. Ve işverenlere maliyeti...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asgari ücretle ilgili açıklamasından satır başları...

- Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiği yönünde Çalışma Bakanlığı'na görüş bildirdi...

- Gerek işçi gerek işveren kesimini temsilen taraflar gerçekten çok farklı anlayış içinde, özveriyle süreci işlettiler. Bu alışılmış yaklaşım değildir. İlk defa oluyor. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı olarak çok mutluyum.

Asgari ücret 4 bin 250 lira olacak...

- Bakanlığımız tarafından aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak uygulanacaktır. Evliliğe ve çocuk sayısına göre rakam daha da yükselmektedir.

- Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.

- Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Türkiye büyüdükçe, bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaktır.

Türk Liramızı yedirmeyeceğiz!

- Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan, işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. Bunların da istismarını yapmamalı.

- Asgari ücreti dolarla kıyaslamak doğru değil. Bizim paramız bellidir, o da Türk Lirası'dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz. Siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir o da Türk lirasıdır.

- Geçmişte dolar şuydu, hesabı dolar üzerinden yaparak asgari ücreti tespit etmek gerekir gibi yaklaşımlar bu ülkenin şu anki çalışan işveren istismarından başka bir şey değildir.

- Bunlara sormak lazım, sizin geçmişinizde acaba siz Türk Lirası'nın olduğu ülkede dolarla mı çalışıyordunuz bu insanları?

- Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermeye kararlıyız.

Asgari ücretten vergi kalktı

- Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisiyle damga vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş bulunuyoruz. Gelir vergisi yüzde 15, damga vergisi binde 7,59 oranında alınıyordu. 2021'de bu iki verginin toplamı 483 lira civarında yapıyordu.