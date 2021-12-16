BIST 2.264
DOLAR 15,65
EURO 17,76
ALTIN 902,67
HABER /  EKONOMİ

Benzine kallavi zam! Bu gece yarısı 56 kuruş zamlanacak

Benzine kallavi zam! Bu gece yarısı 56 kuruş zamlanacak

Dolar 15 lirayı aşarken, akaryakıt fiyatlarına zamlar yeniden başladı. Bu gece yarısından itibaren benzine 56 kuruş zam geliyor...

Abone ol

Dolar rekor üstüne rekor kırıp 15 lirayı aşarken akaryakıt fiyatlarına da zamlar geri döndü. EPGİS'den yapılan duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş zam geldi. Zam pompaya yansıyacak. 

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 56 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

İşte zamlı benzin pompa fiyatları...

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 10,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,93 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 10,36 liradan 10,92 liraya, İzmir'de 10,43 liradan 10,99 liraya çıkacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 2022 ödemesi 603 lira oldu zamlı tablo
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 2022 ödemesi 603 lira oldu zamlı tablo
Evli eşi çalışmayan bir çocuklu AGİ 2022 ödemesi 543 lira oldu yeni tablo
Evli eşi çalışmayan bir çocuklu AGİ 2022 ödemesi 543 lira oldu yeni tablo
Evli eşi çalışmayan çocuksuz AGİ 2022 kaç para oldu yeni zamlı hali
Evli eşi çalışmayan çocuksuz AGİ 2022 kaç para oldu yeni zamlı hali
Baba Oruç kimdir. ne zaman yaşadı tarihte Oruç Reis'in hayatı
Baba Oruç kimdir. ne zaman yaşadı tarihte Oruç Reis'in hayatı
Yunanistan 'casus' krizi çıktı! 2 Türk’ü mahkum etti: Dışişleri tepki gösterdi
Yunanistan 'casus' krizi çıktı! 2 Türk’ü mahkum etti: Dışişleri tepki gösterdi
2022 AGİ ödemeleri kaç para oldu zamlı AGİ 2022 tablosu
2022 AGİ ödemeleri kaç para oldu zamlı AGİ 2022 tablosu
Asgari Ücret 2022 net 4 bin 253 lira oldu! Asgari ücrette gelir ve damga vergisi kalktı
Asgari Ücret 2022 net 4 bin 253 lira oldu! Asgari ücrette gelir ve damga vergisi kalktı
YouTube, Rus yayıncı RT'nin Almanca yeni hesaplarını kapattı
YouTube, Rus yayıncı RT'nin Almanca yeni hesaplarını kapattı
Özgür Demirtaş'tan asgari ücrete ilk tepki: İlk dediğim oldu ikincisi...
Özgür Demirtaş'tan asgari ücrete ilk tepki: İlk dediğim oldu ikincisi...
İstanbul Valiliği'nden uyardı! Bu ilçelere kar geliyor
İstanbul Valiliği'nden uyardı! Bu ilçelere kar geliyor