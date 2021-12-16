Benzine kallavi zam! Bu gece yarısı 56 kuruş zamlanacak

Dolar 15 lirayı aşarken, akaryakıt fiyatlarına zamlar yeniden başladı. Bu gece yarısından itibaren benzine 56 kuruş zam geliyor...

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Dolar rekor üstüne rekor kırıp 15 lirayı aşarken akaryakıt fiyatlarına da zamlar geri döndü. EPGİS'den yapılan duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş zam geldi. Zam pompaya yansıyacak.

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 56 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

İşte zamlı benzin pompa fiyatları...

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 10,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,93 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 10,36 liradan 10,92 liraya, İzmir'de 10,43 liradan 10,99 liraya çıkacak.