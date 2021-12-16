2022 AGİ ödemeleri kaç para oldu zamlı AGİ 2022 tablosu

2022 yılı asgari ücret zammının 4 bin 250 lira olmasının ardından 2022 yılı AGİ ödemeleri de belli oldu, zamlı AGİ ödemeleri ocak 2022'de yatacak. Maaşın dışında çalışana ödenecek olan AGİ 2022 ödemeleri kaç para oldu? AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu.

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Asgari ücret zammının 4 bin 250 lira olmasının ardından çalışanların Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ödemelerine de zam yapıldı. 2022 zamlı hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenecek. Peki bekar çalışan AGİ ödemesi, eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ ödemesi, 3 çocuklu eşi çalışmayan AGİ ödemesi nasıl olacak? 2022 AGİ ödemesi tablosu

AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu.

AGİ ödenmeyen işçi ne yapmalı:

AGİ ödemesi işveren tarafından yapılmayan işçi Çalışma Bakanlığının ALO 170 ihbar hattına, hem de Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 nolu ihbar hattına şikayette bulunmalıdır.

AGİ ödenmezse işçi sözleşmesini feshedebilir mi:

AGİ'si ödenmeyen işçi haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacaktır. AGİ, İş Kanunu'nun tanımladığı ücretin bir parçasıdır ve ücretlerin belirli bir süre ödenmemesi İş Kanunu'na göre işçiye derhal haklı fesih hakkı vermektedir.

AGİ ödemeyen işverene ne verilir:

AGİ ödemelerinin yapılmamasının işveren için de cezai sonuçları vardır. İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarının, o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş olacaktır.