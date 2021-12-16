Aydın'da emekli polis evde vurulmuş halde bulundu! Meğer 2 ay önce...

AYDIN'ın Efeler ilçesinde iki ay önce emekli olarak Aydın’a yerleşen polis memuru, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

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Olay, Efeler'in Yedieylül Mahallesi 1008 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve iki ay önce emekli olup Aydın’a yerleşen H.Y., evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan H.Y., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.Y.’nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. H.Y.'nin eşi ve yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.