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Merkez Bankası'ına faiz tepkisi: Beklenenin tam tersi olacak

Merkez Bankası'ına faiz tepkisi: Beklenenin tam tersi olacak

Döviz kurundan enflasyona çok yüksek bir etki olacağına dikkat çeken Atilla Çifter 2022'de yüzde 30'un üzerine çıkan enflasyon göreceğimizi söyledi.

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Merkez Bankası Eylül 2021'de başladığı faiz indirimlerine devam ederek politika faizini 100 puan daha indirerek yüzde 14'e düşürdü. Karar sonrası dolar/TL kuru 15,61'e çıktıktan sonra 15,36 seviyesine geldi.

Döviz kurundan enflasyona çok yüksek bir etki olacağına dikkat çeken Atilla Çifter var, “Döviz kuru ve enflasyon birbirini etkiliyor. Şu anda piyasada satılan ürünlerin dolar maliyeti, büyük oranda 10 TL ve altında. İthal ve yerli ürünlerdeki ithal maliyetinin 15 TL'ye ulaşması ile enflasyona daha fazla etki göreceğiz” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Atilla Çifter, faiz indirimleri ile döviz kurundaki serbest yükselişin devam ettiğini belirtti. Karar metninde, Eylül 2021'de başlayan faiz indirimlerinin birikimli etkilerinin 2022 çeyreğinde fiyat istikrarına yansıma beklentisi olduğunu söyledi.

Beklenenin tam tersi olacak

Atilla Çifter, 5-6 aylık gecikme ile enflasyondan da döviz kuruna etkinin ortaya çıkacağını ifade ederek, “Bu şekilde Merkez Bankası'nın beklediği fiyat istikrarının tam tersi bir yönde hareket gerçekleşecektir” açıklamasında bulundu.

2022'de enflasyon yüzde 30'un üzerine çıkacak

Atilla Çifter, konuya ilişkin açıklamasında, “Eylül 2021'den itibaren uygulamaya konan "Cari Açık Odaklı Ekonomi Modeli", risk primi, döviz kuru ve enflasyon geçişlerini dikkate almıyor. Bu nedenle 10 yıllık tahvil faizi ters yönde hareket ederek yüzde 22'yi aşarken, 5 yıllık kredi temerrüt swap'ı (CDS) 500'e geliyor. 2022'de yüzde 30'un bile çok üzerinde bir tüketici enflasyonu görebiliriz. Yüksek enflasyon ile uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme ve kalkınma olabilme olasılığı da düşük” değerlendirmesinde bulundu.

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