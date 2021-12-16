BIST 2.239
DOLAR 15,49
EURO 17,57
ALTIN 887,79
SON DAKİKA
Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı.... Haberin devamı. 2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Erdoğan açıkladı Asgari Ücret 4 bin 250 lira Haberin devamı.
HABER /  EKONOMİ

Elektrik ve akaryakıta zam geliyor! Faturalar artacak: CHP'li Ahmet Akın duyurdu

Elektrik ve akaryakıta zam geliyor! Faturalar artacak: CHP'li Ahmet Akın duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaşanan döviz kuru artışlarının ardından elektrik ve akaryakıta yeni zamların geleceğini duyurdu.

Abone ol

CHP'li Ahmet Akın, son iki ayda kurda yaşanan artışın vatandaşın bütçesini alt üst ettiğini kaydetti. Akın, 2022 bütçesinin TBMM'ye sunulduğu 16 Ekim 2021 tarihinden bu yana geçen iki aylık süre içerisinde akaryakıt ürünlerine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 18 defa zam yapıldığını söyledi.



Akaryakıta yeni zamlar bekleniyor
“Son iki ayda benzine 7 defa, motorine 5 defa, LPG otogaz ise 6 defa zamlandı” diyen Akın, “Buna göre motorinin litresi 2 lira 32 kuruş; LPG'nin litresi 2 lira 25 kuruş; benzinin litresi ise 2 lira 96 kuruş arttı. Yalnızca son iki ayda bir depo benzinin maliyeti yaklaşık 150 lira, bir depo motorinin maliyeti yaklaşık 120 lira, bir depo LPG'nin maliyeti ise yaklaşık 115 lira arttı. Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle yeni yıl gelmeden, akaryakıt ürünlerine yeni zamların gelmesi de bekleniyor” dedi.



Elektriğe zam hazırlığı
Akın ayrıca, temel gıda ürünleri başta olmak üzere her ürüne yapılan zamların önü arkasının kesilmediğini kaydetti. 2022’de uygulanması planlanan tarifeli elektrik faturasıyla yeni bir zam hazırlığı yapıldığına işaret eden Akın, “Akaryakıt zamları yetmezmiş gibi şimdi kademeli tarife üzerinden elektrikte faturalarına da bir zam hazırlığı yapılıyor. Türkiye'de dört kişilik bir hanenin asgari elektrik tüketimi 230 kilovatsaat olarak kabul edilirken; EPDK yetkilileri tarafından ilk kademenin 150 kilovatsaat olacağı yönünde açıklamalar yapılıyor. Yeni yılda hayata geçecek kademeli elektrik tarifesinde ilk kademeyi asgari tüketim olarak kabul edilen 230 kilovatsaatin altında tutmak zam yapmak anlamına gelir. İlk kademenin 150 kilovatsaat olması zam kurnazlığıdır.” dedi.



"Vatandaş geceleri karanlıkta mı otursun?"
İlk kademenin düşük olması nedeniyle yeni yılla birlikte vatandaşın faturalarının artacağına dikkat çeken CHP'li Akın, "İktidar kademeli elektrik tarifesini vatandaşı rahatlatmak için değil, zam yapma aracı olarak kullanacak. İlk kademenin 230 kilovatsaatin altında olması durumunda vatandaşlar ya tüketimlerini azaltacak ya da zamlı faturaları ödemek zorunda kalacak. Başka bir deyişle ilk kademeyi 150 kilovatsaat yapmak en hafif tabirle zam kurnazlığıdır. Vatandaş zaten kışın doğalgaz faturası yüksek gelmesin diye kombiyi en düşük derecede yakarak ısınmaya çalışıyor. Şimdi de elektrik faturasında kademeyi aşmamak için geceleri karanlıkta mı otursun?” ifadelerini kullandı. 

İlgili Haberler
Dolar 15 TL'yi geçti Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu 'Kıymetini geç anladık, haklıydın' dediler BDDK'dan çekilen krediler için flaş talimat! Türk lirası kredi çekilip dolara çevriliyordu Merkez Bankası faiz indirdi dolar roket gibi fırladı! İşte 16 Aralık 2021 günü piyasada son durum Dolar son durum 15 TL oldu Gökhan Özoğuz Twitter'dan isyan etti 51 yıl önceki dolar kuruna döndük! CHP'den dolara manşetli tepki Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Dolar çıldırdı ve 15 lirayı aştı! Ünlü ekonomistten 'dolar 20 TL'yi aşacak' iddiası Asgari ücret şimdiden 132 dolar eridi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
2022 asgari ücret ile birlikte AGİ arttı! AGİ 2022 ne kadar olacak? AGİ hesaplama tablosu
Foto Galeri 2022 asgari ücret ile birlikte AGİ arttı! AGİ 2022 ne kadar olacak? AGİ hesaplama tablosu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ellerde uyuşma karıncalanma hissi neden olur hastalık habercisi mi?
Ellerde uyuşma karıncalanma hissi neden olur hastalık habercisi mi?
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı Ne kadar azaldı?
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı Ne kadar azaldı?
Ukrayna: Rusya bizi NATO üyeliğine itiyor
Ukrayna: Rusya bizi NATO üyeliğine itiyor
Şişme kale faciası! 5 çocuk hayatını kaybetti 4 çocuk yaralandı
Şişme kale faciası! 5 çocuk hayatını kaybetti 4 çocuk yaralandı
İzmir’de tefecilerin ajandası ele geçirildi yazılanlar pes dedirtti
İzmir’de tefecilerin ajandası ele geçirildi yazılanlar pes dedirtti
BDDK'dan çekilen krediler için flaş talimat! Türk lirası kredi çekilip dolara çevriliyordu
BDDK'dan çekilen krediler için flaş talimat! Türk lirası kredi çekilip dolara çevriliyordu
Rize'de ucuza almak için kuyruğa girdiler! 5 bin TL'den satışa sunuldu
Rize'de ucuza almak için kuyruğa girdiler! 5 bin TL'den satışa sunuldu
AGİ maaşın içinde mi ödenir 2022 AGİ maaşın içinde mi ödenecek?
AGİ maaşın içinde mi ödenir 2022 AGİ maaşın içinde mi ödenecek?
Fatih Altaylı'dan olay ekmek iddiası! 1 yıla kalmaz ekmek 6-7 lira olacak
Fatih Altaylı'dan olay ekmek iddiası! 1 yıla kalmaz ekmek 6-7 lira olacak
Konya Mevlana Müzesi'nde misyonerler İncil dağıtıyor iddiası ortalığı karıştırdı
Konya Mevlana Müzesi'nde misyonerler İncil dağıtıyor iddiası ortalığı karıştırdı