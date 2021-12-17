Dolar 15 TL'yi geçti Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu 'Ölmeden kıymeti bilinen tek insan'
'Dolar kaç lira' sorusu gündemin en merak edilen konusu zira son dakika haberlerine göre 15 TL'yi geçti ve Twitter'da ilginç bir olay yaşandı. 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi' tepkisiyle yıllardır konuşulan Aysun Kayacı birdenbire TT oldu. İşte nedeni...
Dolar son dakika haberlerine göre TL karşısındaki yükselişi 15 TL'yi geçerken sosyal medyada da tepkiler yükselmeye devam etti. Tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararına çevrilmişken, dolar güne 14.85 liradan başladı. Sabah saatlerinde 15.25 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Euro da 17.20 liranın üzerine çıktı. Twitter'da dolar ve eruo kurunun yükselişine gelen tepkiler sonrası ilginç bir olay yaşandı ve bir döneme damga vuran isimlerden Aysun Kayacı şaşırtan bir şekilde sosyal medyada TT listesine girdi.
Aysun Kayacı TT oldu, herkes şaşırdı
Doların yükselişini eleştiren sosyal medya kullanıcıları Aysun Kayacı'nın "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözünü hatırlatarak ironik göndermelerde bulunan paylaşımlar yaptılar.
"Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi..." sözünü hatırlattılar
Sosyal medyada da gündem olan dolar ve euro kuruna ilişkin konular farklı farklı başlıklarla etiketler TT listesine girdi ancak bunlarda en dikkat çeken ve şaşırtanı ise Aysun Kayacı hashtag'i oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu duruma 'Ne alakası' var diye tepki evrse de durum tweet'ler akmaya başladıkça ortaya çıktı. Kayacı'nın yılalr evvel söylediğ ive günümüze kadar kalıplaşan bir sözü yeniden gündeme geldi: Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi...
Aysun Kayacı yıllar önce bir televizyon programında "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" ifadelerini kullanmıştı. O dönem de büyük yankı uyandıran bu sözler, aradan yıllar geçmesine rağmen hala kalıplamış bir söz öbeği olarak belleklerde yer edindi ve zaman zaman gündem de olmaya devam ediyor.