Dolar son durum 15 TL oldu Gökhan Özoğuz Twitter'dan isyan etti

Dolar kurunun 15 TL ye ulaşarak üstüne çıkması Twitter'da TT oldu. Ünlüler de doların yükselişine tepki gösterirken, son olarak Athena grubunun solisti, ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi. Özoğuz, dolar kurunun 15 TL'yi aşmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Sanki ülke vitesi boşa alınmış araba gibi" diyerek düşüncesini dile getirdi.