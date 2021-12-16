Dolar son durum 15 TL oldu Gökhan Özoğuz Twitter'dan isyan etti
Dolarda son durum 15 TL ye ulaştı Twitter'da tepkiler yükselmeye başladı. Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, dolar kurunun 15 TL'yi aşmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Sanki ülke vitesi boşa alınmış araba gibi" diyerek isyan etti.
Dolar kurunun 15 TL ye ulaşarak üstüne çıkması Twitter'da TT oldu. Ünlüler de doların yükselişine tepki gösterirken, son olarak Athena grubunun solisti, ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi. Özoğuz, dolar kurunun 15 TL'yi aşmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Sanki ülke vitesi boşa alınmış araba gibi" diyerek düşüncesini dile getirdi.
İşte o tweet...
"Sanki ülke vitesi boşa alınmış araba gibi..."
Özoğuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanki ülke vitesi boşa alınmış araba gibi kendi kendine yokuş aşağı bomboş öylesine" ifadesini kullandı.
Doların 15 TL'nin üzerine çıkması da Twitter'da TT oldu.