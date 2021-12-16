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Dolar son durum 15 TL oldu Gökhan Özoğuz Twitter'dan isyan etti

Dolar son durum 15 TL oldu Gökhan Özoğuz Twitter'dan isyan etti

Dolarda son durum 15 TL ye ulaştı Twitter'da tepkiler yükselmeye başladı. Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, dolar kurunun 15 TL'yi aşmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Sanki ülke vitesi boşa alınmış araba gibi" diyerek isyan etti.

Dolar son durum 15 TL oldu Gökhan Özoğuz Twitter'dan isyan etti

Dolar kurunun 15 TL ye ulaşarak üstüne çıkması Twitter'da TT oldu. Ünlüler de doların yükselişine tepki gösterirken, son olarak Athena grubunun solisti, ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi. Özoğuz, dolar kurunun 15 TL'yi aşmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Sanki ülke vitesi boşa alınmış araba gibi" diyerek düşüncesini dile getirdi.

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Dolar son durum 15 TL oldu Gökhan Özoğuz Twitter'dan isyan etti

İşte o tweet...

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Dolar son durum 15 TL oldu Gökhan Özoğuz Twitter'dan isyan etti

"Sanki ülke vitesi boşa alınmış araba gibi..."

Özoğuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanki ülke vitesi boşa alınmış araba gibi kendi kendine yokuş aşağı bomboş öylesine" ifadesini kullandı. 

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Dolar son durum 15 TL oldu Gökhan Özoğuz Twitter'dan isyan etti

Doların 15 TL'nin üzerine çıkması da Twitter'da TT oldu. 

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