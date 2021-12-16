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Merkez Bankası faiz indirdi dolar roket gibi fırladı! İşte 16 Aralık 2021 günü piyasada son durum

Merkez Bankası faiz indirdi dolar roket gibi fırladı! İşte 16 Aralık 2021 günü piyasada son durum

MERKEZ Bankası'nın faiz kararı öncesi 15 lira sınırını aşarak orada bekleyen dolar, faiz indirimi kararının ardından adeta çıldırdı. Merkez'in kararının ardından dolar 15.72 liranın üzerine çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını verdi ve faizi 1 puan indirdi. Yüzde 15 olan politika faizi yüzde 14 oldu. Sabahın ilk saatlerinde 15 lira sınırını aşarak Merkez Bankası'nın faiz kararını beklemeye başlayan dolar, faiz indirimi kararıyla adeta çıldırdı.Dolar 15.72 liranın üzerine çıktı..

Sabah saat 08:30 itibariyle 14.85 lira seviyelerinde işlem gören dolar, piyasaların açılmasıyla birlikte birden bire fırlamış ve 15 lira sınırını aşarak 15.21 liranın üzerine çıkmıştı. Euro ise 17 lira sınırını aştı ve 17.19 lirayı görmüştü. Merkez Bankası'nın kararını 15.20 lira seviyelerinde dalgalı bir şekilde bekleyen dolar, faiz indirim kararının ardından birden fırladı.

Saat 15:00 itibariyle piyasalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammını açıklaması beklenirken dolar 15.42 liranın üzerinde işlem görüyor. 

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar 15.20 seviyelerinden bir anda 15.72 liranın üzerine fırladı. Euro da 17.64 liranın üzerine çıktı... Dolar 15 dakika içinde tekrar geri çekilerek 15.36 lira seviyesine geriledi. Euro ise 17.37 lira seviyelerine düştü. 

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