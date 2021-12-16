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Kötü haberi Twitter'dan duyurdu! Haluk Levent 'hayal oldu' deyip açıkladı

Kötü haberi Twitter'dan duyurdu! Haluk Levent 'hayal oldu' deyip açıkladı

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yardıma koşan Haluk Levent, sosyal medyadan SMA'lı çocuklar için çağrıda bulundu.

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AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) derneği ile yardım muhtaç vatandaşlara yardım eden sanatçı Haluk Levent, döviz kurunun artışı nedeniyle kötü haberi sosyal medyadan kötü haberi duyurdu. Levent, SMA'lı çocuklar için 18 milyon TL toplanması gerekirken, şu anda 30 milyon TL toplanması gerektiğini belirterek, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Ünlü sanatçı paylaşımında "SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu. Her çocuğumuz için 18 milyon TL yi bulmamız gerekiyordu Şimdi 30 milyon TL lazım. Bu arada @Novartis'e çağrım var. TEDAVİ ETTİĞİNİZ ÇOCUKLARIN SON DURUMLARINI, AYLIK GELİŞİMLERİNİ SİTENİZDE GÖREMİYORUZ! BİLGİ LÜTFEN!" ifadelerine yer verdi.



Geçen hafta sitem etmişti
Levent, geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taramasının zorunlu olması kararını doğru bulduğunu söylemiş ancak SMA hastalığının tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacı hakkında bir açıklama gelmemesine sitem etmişti.

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