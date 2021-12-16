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İstanbul'a ulaşıma, taksiye, servis ücretlerine zam var mı? İBB toplantısında açıklandı

İstanbul'a ulaşıma, taksiye, servis ücretlerine zam var mı? İBB toplantısında açıklandı

İBB  Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında elektronik bilet, taksi, dolmuş, minibüse yüzde 36.13, servis araçlarına yüzde 27.12 zam teklifi görüşüldü.

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İBB  Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi.

Oturumda İBB'nin toplu taşıma ücret tarifelerine zam teklifi görüşüldü. İBB yönetiminin sunduğu teklifte; enflasyon, asgari ücret değişimi, yakıt giderlerinin yarattığı maliyet nedeniyle elektronik bilet, taksi, dolmuş, minibüse yüzde 36.13  servis araçlarına yüzde 27.12 zam teklif edildi.

Teklifte Türkiye'de yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekilerek “Motorin yüzde 57, sanayi elektriği yüzde 250 zam geldi, dolar yüzde 85 arttı” denildi.

Çoğunluktaki hükümet temsilcileri adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, taksi-dolmuş-minibüse yüzde 28.60, elektronik bilete yüzde 18 zam teklifinde bulundu.

İBB'nin teklifi Çağlar tarafından oya sunuldu ve hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedildi.

Çağlar, bu ay içinde zam oranını belirlemek üzere tekrar toplantı yapılacağını açıkladı. Oylamanın ardından esnaf temsilcileri zam konusunun karara bağlanamamasına tepki gösterdi. Oylama öncesinde de UKOME üyeleri ve esnaf temsilcileri arasında tartışma yaşandı.

Yücel verilen artış rakamlarının doğru olmadığını savunarak “Elektriğin yüzde 250 arttığını söylüyorlar, bizim kurumun rakamlarını aldım yüzde 30'luk artış var. Marmaray ve metro ayrı elektrik mi kullanıyor? Anlamıyorum” diye konuştu.

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