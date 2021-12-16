Uğur Dündar önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu övdü sonra adaylığı için bakın ne dedi?

CHP'de adayın kim olacağı tartışmasına gazeteci Uğur Dündar da katıldı. Sözcü gazetesindeki köşesinde "Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" başlığında önce Kılıçdaroğlu'nu öven Dündar

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Uğur Dündar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde çok iyi bir cumhurbaşkanı olacağını dile getirdi. Sözcü gazetesinde Dündar şunları yazdı:

Millet İttifakı cephesinde cumhurbaşkanı adayını açıklamak için vaktin erken olduğu yorumu yapılırken, son günlerdeki konuşmalarına “Ben” diye başlayan ve topluma zengin vaatlerde bulunarak gündem oluşturan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam “İttifak cumhurbaşkanlığı adaylığımı kabul ederse bundan onur duyarım” dedi.

Haber Global televizyonunda Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?” sorusunu “İttifak kabul ederse bundan onur duyarım. Bu konu hiç konuşulmadı. Bireysel olarak karar vermek doğru değil” diyerek cevapladı.

Çok iyi bir cumhurbaşkanı olur...

Bir süredir gündem belirlemeyi AKP'nin tekelinden alan cesur ve yaratıcı çıkışlarıyla çok farklı bir lider portresi çizmeye başlayan ve özlenen bir muhalefet anlayışı sergileyen Kılıçdaroğlu, aday gösterilip seçildiği takdirde, çok iyi bir cumhurbaşkanı olur.

Onun cumhurbaşkanı olduğu Türkiye'de, tek adam rejimi en kısa sürede sona erdirilerek parlamenter demokrasiye geçilir.

Hukukun üstünlüğü egemen kılınıp yargının bağımsızlığı sağlanır.

İçeride güven verici, şeffaf bir yönetim anlayışı sergilenir, kutuplaşma sona erdirilir ve ekonomi istikrara kavuşturulur.

Dış politikada cumhuriyetin fabrika ayarlarına dönülerek yurtta barış, dünyada barış ilkesi benimsenir.

Kısacası her şey çok daha güzel olur… Peki aday gösterilir mi?

Kazanmasını riskli hale getirir

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmasının riskli olacağını söyleyen Dündar şöyle devam etti:

Gerçekçi olmak, Türkiye'deki mevcut koşulları ve iklimi çok iyi okumak ve onun aday gösterilmesi halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm gücüyle kutuplaştırmayı had safhaya çıkaracağını, böylece mevcut oyunu konsolide etmeye uğraşacağını unutmamak gerekir.

Bu görünür gerçek Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmasını riskli hale getirir.

CHP nasıl bir aday isteyecek? Atatürk...

Dündar 'Peki CHP nasıl bir aday isteyecek?' diye sorup Millet İttifakı'nın aday göstereceği isim konusunda ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Atatürk" açıklamasını işaret etti;

“Sizi temin ederim, cumhurbaşkanı adayımızı öğrendiğinizde şunu söyleyeceksiniz:

Bunu ben değil de bulunduğu makamdan bu partinin kurucusu görseydi, duysaydı diyecek ki; işte benim Cumhuriyetimin 100. yılı, işte benim cumhurbaşkanım...”