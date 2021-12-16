Yeşil kategorideki Hira kod adlı PKK'lı Deniz Orak etkisiz hale getirildi

Mardin Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Yeşil' kategoride aranan, 'Hira' kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-6 operasyonları kapsamında Mardin Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Yeşil' kategoride aranan, 'Hira' kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mardin Bölgesinde sözde Eyalet ve YPS Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve terörden Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL ödülle Yeşil kategoride aranan, Hira kod adlı Deniz Orak adındaki terörist olduğu tespit edildi.

Teröristin Katıldığı Eylemler Arasında;

- Teröristin geçmiş dönemlerde sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde, Erzurum Bölgesinde birçok sabotaj saldırısına katıldığı,

- 02 Ağustos 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde, Üs bölgesi inşaatının emniyetini alan personele karşı gerçekleştirilen silahlı terör saldırısında J.Uzm.Çvş. Muhammet Ata Kıratlı’nın şehit edilmesi ve (7) Jandarma personelinin yaralanması olayına katıldığı,

- 05 Ağustos 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Üçköy Mahallesi kırsalında EYP’nin patlaması sonucu, (3) Jandarma personelinin yaralanması saldırısını gerçekleştirdiği,

- 22 Eylül 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin İlçesi Dağiçi Mahallesinde EYP saldırısı sonucu, Yusuf Kurt isimli vatandaşın öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği,

- 26 Temmuz 2020 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesinde ikamet eden, Yılmaz Demir isimli vatandaşın terör saldırısı sonucu öldürülmesi talimatını verdiği tespit edildi.