Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alınacak! ÖSYM açıkladı tercihler başladı
Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlattıklarını duyurdu.Abone ol
Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonları için tercih işlemleri başladı.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi.