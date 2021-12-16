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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alınacak! ÖSYM açıkladı tercihler başladı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alınacak! ÖSYM açıkladı tercihler başladı

Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlattıklarını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonları için tercih işlemleri başladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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