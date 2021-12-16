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Japonya’da uçaktaki maske tartışması mahkemede bitti! "Suratın korona virüse benziyor"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Japonya’da uçaktaki maske tartışması mahkemede bitti! "Suratın korona virüse benziyor"

JAPONYA’da uçakta maske takmayan bir yolcu, kendisini uyaran yolcuya "Suratın korona virüse benziyor’’ deyince hakkında dava açıldı. Hakaretle suçlanan şahsın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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Japonya’da geçtiğimiz şubat ayında Fukuoka Havalimanı’ndan Okinawa’ya giden uçakta maske nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre 67 yaşındaki bir şirket yöneticisi, maskesini düzgün takmaması üzerine uçakta bulunan bir yolcu tarafından uyarıldı.

Maske uyarısına sinirlenen şahıs, kendisini uyaran kadına, "Yüzün korona virüse benziyor" dedi. Olayı polise bildiren yolcunun şikayetinin ardından Fukuoka Savcılığı harekete geçerek iddianame hazırladı.

Fukuoka'da ceza mahkemesinde 24 Kasım’da yapılan duruşmada hakaretle suçlanan sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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