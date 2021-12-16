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PKK Irak ve Suriye arasındaki sınır kapısını karıştırdı Güvenlik görevlilerine saldırdı

PKK Irak ve Suriye arasındaki sınır kapısını karıştırdı Güvenlik görevlilerine saldırdı

Terör örgütü PKK üyelerinin, dün, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye arasındaki gayriresmî sınır kapısı Fişhabur'da güvenlik güçlerine molotofkokteyli, taş ve sopalarla saldırdığı belirtildi.

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Erbil merkezli yayın kuruluşu "Kurdistan 24"te yer alan habere göre, Fişhabur Sınır Kapısı Sorumlusu Şevket Berbuhari konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Berbuhari, 100'den fazla kişinin molotofkokteylleri, taş ve sopalarla sınır köprüsünden Fişhabur'daki sınır noktasına doğru saldırıya geçtiğini kaydetti.

Saldırı sonucu bazı güvenlik görevlilerinin ağır şekilde yaralandığı ve bazı itfaiye araçlarının camlarının karıldığı ifade edildi.

pkk
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