BIST 2.190
DOLAR 15,06
EURO 17,07
ALTIN 867,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum'da intihar teşebbüsü! 17 yaşındaki lise öğrencisi 5. kattan atladı

Erzurum'da intihar teşebbüsü! 17 yaşındaki lise öğrencisi 5. kattan atladı

ERZURUM’un Oltu ilçesinde 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi, okul binasının 5. katından atlayarak intihara teşebbüs etti. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Abone ol

12. sınıf öğrencisi E.Ö. (17), bu sabah saat 8.30’da okul binasının 5. katındaki boş sınıfa çıkarak kendisini aşağı attı. E.Ö. park etmiş aracın arka kısmına çarparak caddeye düştü. Çevreden durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. E.Ö., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrenci E.Ö.’nün bütün kemiklerinin kırıldığı, fakat iç organları zarar görmediği ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. Oltu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı E.Ö., hava ambulansı ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mahmut Gürcan aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Mahmut Gürcan aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Kocaeli'de 'sana eşcinsel cin kaçmış’ dedi! Şalvarını indirip kabusu yaşattı: Davada yeni gelişme
Kocaeli'de 'sana eşcinsel cin kaçmış’ dedi! Şalvarını indirip kabusu yaşattı: Davada yeni gelişme
Kocaeli'de otelde odaya giren görevliler şok oldu: Kanlar içinde ölü bulundu
Kocaeli'de otelde odaya giren görevliler şok oldu: Kanlar içinde ölü bulundu
Mahmut Gürcan kimdir aslen nereli çorap fabrikası nerede?
Mahmut Gürcan kimdir aslen nereli çorap fabrikası nerede?
Şanlıurfa'da köpeklerin kazdığı çukurdan parçalanmış ceset çıktı
Şanlıurfa'da köpeklerin kazdığı çukurdan parçalanmış ceset çıktı
Google aşı olmayanları işten çıkarma kararı aldı
Google aşı olmayanları işten çıkarma kararı aldı
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Dolar çıldırdı ve 15 lirayı aştı! Ünlü ekonomistten 'dolar 20 TL'yi aşacak' iddiası
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Dolar çıldırdı ve 15 lirayı aştı! Ünlü ekonomistten 'dolar 20 TL'yi aşacak' iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına İYİ Parti'den tepki: Malumun ilanı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına İYİ Parti'den tepki: Malumun ilanı!
Çanakkale'de koronavirüs tedavisi gören ebe hayatını kaybetti
Çanakkale'de koronavirüs tedavisi gören ebe hayatını kaybetti
Danilo Zanna eşinden boşandı mı Türk eşi Tuğçe Altınbilek kimdir?
Danilo Zanna eşinden boşandı mı Türk eşi Tuğçe Altınbilek kimdir?