Hazine Bakanı Nureddin Nebati: Geri dönmemek üzere Mars’a gitmek istiyorum

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 4 yıl önce Meclis'te yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu. Nebati, TBMM'de Uzay Ajansı kanunu görüşülürken ‘’Mars’a geri dönmemek üzere gönderilecek bir astronot arıyorsanız biz hazırız’’ demişti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4 yıl önce TBMM'de Uzay Ajansı kanunu görüşülürken, ‘'Mars'a geri dönmemek üzere gönderilecek bir astronot arıyorsanız, yaşımız geçmiş olsa da biz hazırız, gidip geri dönmemek kaydıyla” sözleri tekrar gündem oldu.

Uzay Ajansı kanunu 2 Mart 2017'de Meclis'te görüşülürken yaşanan bu diyalog, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın uzaya astronot gönderilmesini istemesiyle başladı. Dönemin Şanlıurfa Milletvekili Nurettin Nebati bu sırada Mars'a gitmek istediğini söyledi.

Bakan Arslan: Hedefimiz Türk astronot göndermek niye siz olmayasınız

Dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da “Elbette ki astronot eğitimi de vereceğiz. Astronotla ilgili bir yaş sınırı yok Sayın Nebati, gerekli sağlık kontrollerini yaptırırsınız. Maşallah çok gençsiniz. Hedefimiz Türk astronot göndermek ama niye siz olmayasınız'' açıklaması yaptı.