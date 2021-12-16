BIST 2.162
DOLAR 15,03
EURO 16,98
ALTIN 866,04
HABER /  POLİTİKA

Hazine Bakanı Nureddin Nebati: Geri dönmemek üzere Mars’a gitmek istiyorum

Hazine Bakanı Nureddin Nebati: Geri dönmemek üzere Mars’a gitmek istiyorum

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 4 yıl önce Meclis'te yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu. Nebati, TBMM'de Uzay Ajansı kanunu görüşülürken ‘’Mars’a geri dönmemek üzere gönderilecek bir astronot arıyorsanız biz hazırız’’ demişti.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4 yıl önce TBMM'de Uzay Ajansı kanunu görüşülürken, ‘'Mars'a geri dönmemek üzere gönderilecek bir astronot arıyorsanız, yaşımız geçmiş olsa da biz hazırız, gidip geri dönmemek kaydıyla” sözleri tekrar gündem oldu.

Uzay Ajansı kanunu 2 Mart 2017'de Meclis'te görüşülürken yaşanan bu diyalog, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın uzaya astronot gönderilmesini istemesiyle başladı. Dönemin Şanlıurfa Milletvekili Nurettin Nebati bu sırada Mars'a gitmek istediğini söyledi.

Bakan Arslan: Hedefimiz Türk astronot göndermek niye siz olmayasınız

Dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da “Elbette ki astronot eğitimi de vereceğiz. Astronotla ilgili bir yaş sınırı yok Sayın Nebati, gerekli sağlık kontrollerini yaptırırsınız. Maşallah çok gençsiniz. Hedefimiz Türk astronot göndermek ama niye siz olmayasınız'' açıklaması yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da köpeklerin kazdığı çukurdan parçalanmış ceset çıktı
Şanlıurfa'da köpeklerin kazdığı çukurdan parçalanmış ceset çıktı
Google aşı olmayanları işten çıkarma kararı aldı
Google aşı olmayanları işten çıkarma kararı aldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına İYİ Parti'den tepki: Malumun ilanı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına İYİ Parti'den tepki: Malumun ilanı!
Çanakkale'de koronavirüs tedavisi gören ebe hayatını kaybetti
Çanakkale'de koronavirüs tedavisi gören ebe hayatını kaybetti
Bursa'da motosikletle kaza yaptı 5 metre sürüklendi! Aklına ilk bakın ne geldi
Bursa'da motosikletle kaza yaptı 5 metre sürüklendi! Aklına ilk bakın ne geldi
Asgari ücret şimdiden 132 dolar eridi
Asgari ücret şimdiden 132 dolar eridi
16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller 26 ilde yattı e devlet sorgulama
16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller 26 ilde yattı e devlet sorgulama
Özlem Türeci Almanya'da artık kongre üyesi! Cumhurbaşkanını seçebilecek
Özlem Türeci Almanya'da artık kongre üyesi! Cumhurbaşkanını seçebilecek
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 32'ye çıktı
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 32'ye çıktı
Büyük panik! Kaya parçaları akaryakıt istasyonunun önüne düştü
Büyük panik! Kaya parçaları akaryakıt istasyonunun önüne düştü