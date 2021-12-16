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Şanlıurfa'da köpeklerin kazdığı çukurdan parçalanmış ceset çıktı

Şanlıurfa'da köpeklerin kazdığı çukurdan parçalanmış ceset çıktı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalındaki dağlık ve kayalık alanda çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan ceset çıktı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nin Mardin il sınırı yakınlarında meydana geldi. Dağlık alanda koyunlarını otlatan çobanlar, köpeklerin bir çukuru kazıp içerisinden et parçaları çıkarttığını gördü. Köpeklerin yanına giden çobanlar, çukurdakinin bir ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çukuru kazdı. Kazıda bütünlüğü bozulmuş bir ceset çıkartıldı. Cinsiyeti ve kimliği henüz belirlenemeyen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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