Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Dolar çıldırdı ve 15 lirayı aştı! Ünlü ekonomistten 'dolar 20 TL'yi aşacak' iddiası

MERKEZ Bankası bugün saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak... Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimine gitmesi beklenirken, dolar da sabahın ilk dakikalarından itibaren yükselmeye başladı ve tarihi rekorunu kırdı.... 15 lirayı aşan dolar roket gibi yükseliyor...Euro 17 TL, Sterlin ise 20 TL'nin üzerinde...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2021 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını saat 14:00'te açıklayacak. Piyasalar TCMB'nin 100 baz puanlık bir faiz indirim kararı almasını bekliyor.

Dolar/TL kurunda yaşanan gelişmeler ve Fed'in faiz patikasına ilişkin yönlendirmesinin ardından yurtiçi piyasalarda tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Dolar ise Merkez'in kararını beklerken tarihi rekorunu kırdı ve 15 lirayı aştı.

Saat 09:10 itibariyle piyasalar: Dolar 14.85 lira seviyesinden birden yükselişe geçti ve 15 lira sınırını aşarak 15.21 liranın üzerine çıktı. Euro ise 17 lira sınırını aştı ve 17.19 liradan işlem görmeye başladı. Sterlin de 20 liranın üzerine çıktı.

Saat 08:30 itibariyle piyasalar: Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyen dolar saat 08:30 itibariyle 14.85 lira seviyelerinde işlem görürken, euro da 16.77 lira seviyelerinde işlem görüyordu. Gram altın güne 851 liradan başlangıç yaparken, gram altın 1391 liradan satılıyor...

Faiz indirimi sürerse dolar 20 TL'yi aşacak "Akışın sonu belli, çılgınca faiz indirimi devam ederse kur 20'ye yaklaşacak. Bu matematik bir gerçek. Ama buna varmadan müdahale gelecek" diyen ekonomist Evren Devrim Zelyut ekledi: "Hesap çok basit: Spot kuru 14,30 olarak alın. Enflasyon 2022 yılında yüzde 35 olacaksa, 14,30x0,35 = 5 TL bir yıl içindeki değer kaybı miktarı olacaktır. O zaman 14,30+5 =19,30 gibi bir seviye karşımıza çıkıyor."

Merkez Bankası bugün faiz indirecek mi?

Bloomberg HT'nin 17 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti TCMB'nin bugün politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmesi yönünde. Ankette 2 kurum 200 baz puanlık faiz indirim beklentisi içinde olduğunu belirtirken, bir kurum 75 baz puan ve diğer bir kurum ise 25 baz puan indirim tahmininde bulundu.

Yabancıların faiz beklentisi ne?

Unicredit bu toplantıda Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını ve gelecek yılın başlarında ise politika faizini yüzde 12'ye kadar indireceğini düşünüyor.

Barclays ise TCMB'nin bu haftaki toplantıda 200 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını ve Ocak ayında 100 baz puanlık bir indirim kararı daha almasını bekliyor.

Aralık ayındaki toplantıda TCMB’nin 100 baz puanlık bir indirim yapmasını bekleyen Deutsche Bank, sonraki üç para politikası toplantısında ise agresif bir faiz indirimi beklemediklerini belirtti.