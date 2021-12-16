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Çanakkale'de koronavirüs tedavisi gören ebe hayatını kaybetti

Çanakkale'de koronavirüs tedavisi gören ebe hayatını kaybetti

ÇANAKKALE'de Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen ve bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ebe Seher Bıcı (47) yaşamını yitirdi.  

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Eceabat İlçe Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan evli ve 3 çocuk annesi Seher Bıcı, 29 Kasım'da Kovid-19 testi pozitif çıkınca, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren ebe Seher Bıcı, tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. 

Kovid-19 aşısı olmadığı öğrenilen ebe Seher Bıcı'nın eşi emekli astsubay Mustafa Bıcı ise, acı haberi sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafıyla birlikte paylaştı. Mustafa Bıcı, "Babamdan 5 gün sonra eşim, hayat arkadaşım ve çocuklarımın anası Seher Bıcı'yı da kaybettim. Alah'ım bu nasıl bir sınav. Bunu da vermemde yardımcı ol. Beterinden koru yarabbi" mesajını paylaştı. 

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