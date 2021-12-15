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Sırrı Süreyya Önder: Anılan ihalede adı geçen şahısla hiçbir ilişkim yoktur

Sırrı Süreyya Önder: Anılan ihalede adı geçen şahısla hiçbir ilişkim yoktur

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, damadıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yaklaşık 30 milyon TL'lik ihale aldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Önder, "Anılan ihalede adı geçen şahısla hiçbir hısım/akrabalık/damatlık veya dostluk ilişkim yoktur. Yedi göbek sülalemin içinde hiçbir belediye ile ihale vb. ilişki içine girmiş bir tek yakınım yoktur" şeklinde iddiaları yalanlayarak hukuki süreci başlatacağını belirtti.

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Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in damadı olduğu iddia edilen Emre Abay'ın şirketine İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yaklaşık 30 milyon TL'lik ihale verildiği öne sürülmüştü.

Önder, haberlerde adı geçen kişiyi tanımadığını belirtirken ailesinden kimsenin hiçbir belediyeyle ihale gibi ilişkiler içerisine girmediğini belirtti.

Önder, şu açıklamayı yaptı:

2 günden beri bazı örgütlü troll hesaplardan damadımın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale aldığı yazılmaktadır.

1- Anılan ihalede adı geçen şahısla hiçbir hısım/akrabalık/damatlık veya dostluk ilişkim yoktur.

2- Yedi göbek sülalemin içinde hiçbir belediye ile ihale vb. ilişki içine girmiş bir tek yakınım yoktur. Belediye ya da kamu kaynaklarından haksız bir tek kuruşa tenezzül etmek büyük alçaklıktır.

3- Bunu sosyal medyada yayan tüm hesaplar için hukuki girişimleri başlatacağımın bilinmesini isterim.

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