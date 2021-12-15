Borsa İstanbul'da 2.200 puana yaklaşan BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,21 kazançla 2.162,26 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

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BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 4,52 puan artarken toplam işlem hacmi 51,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.195,07 puana, kapanış rekorunu da 2.162,26 puana taşıdı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25 ve holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,74 ile spor oldu.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 ve 2,250 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor.