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Cenap Aşçı istifasının kabulünün ardından konuştu: 4 bin maaş aldım çok yıpratıldım

Ormanlar yanarken düğüne gittiğini açıklayarak tepkilerin odağı olan THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi. Aşçı istifasını 1 Eylül'de sunmuş ancak kabul edilmeyince yinelemişti. Aşçı bugünkü açıklamasında 'Çok yıpratıldım, linç yedim' dedi.

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6 Eylül'de yazdığı dilekçeyle kendisini kayyum olarak atayan mahkemeye görevden çekilmek istediğini bildiren Aşçı, gereği yapılmayınca Ekim ayında bir dilekçe daha vermişti. Aşçı, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla bugün görevden alındı.

Kararın ardından Halk TV Program Müdürü Candan Yıldız'a konuşan Aşçı, çok yıprandığını belirtti.

Aşçı'nın açıklamaları şöyle oldu:

"Kayyum olarak geldiğimde kurum zaten ekonomik olarak zor durumdaydı. Ki hala öyle. Ben de 4 bin lira maaş aldım. Çünkü bunu bir vatan görevi olarak kabul ettim. Bizden önceki dönemde alınan krediler, yıllık yüzde 24 faizle krediler alınmış, yanlış yatırımlar yapılmış. Yolsuzluklar, usulsüzlükler nedeniyle kurum zor durumda. Ben Merkez Bankası Başkanı değilim ki para basayım.

'Çok yıpratıldım, linç yedim'

Çok yıpratıldım, linç yedim, o nedenle istifa ettim. Görevli olduğum dönemde kuruma gelen 10 kişiden 7'si alacaklıydı. Türk Hava Kurumu bu durumda. Envanterde 9 uçak var. Bu 9 uçağın 7'si yerden kalkamaz durumda, 4 uçak bakıma muhtaç, 2'sine ağır bakım yapılması lazım yani aslında uçak yok"

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