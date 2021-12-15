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Şanlıurfa'da 4 arkadaş kayıplara karıştı: Çok kötü durumdayız, perişan bir haldeyiz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da 4 arkadaş kayıplara karıştı: Çok kötü durumdayız, perişan bir haldeyiz

ŞANLIURFA’nın Haliliye ilçesinde 4 arkadaştan iki gündür haber alınamıyor. Aileler, yetkililerden çocuklarının bulunması için yardım bekliyor.

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Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinden itibaren evden çıkan çocukluk arkadaşları Faysal Bilgiç (18), Furkan Uyuşmaz (18), Mehmet Doğan (17) ile Mehmet Albayrak’tan (19) iki gündür haber alınamıyor. Ailelerinin polise kayıp ihbarında bulunduğu 4 arkadaş, emniyet ekiplerini alarma geçirdi.

Kaybolan gençlerden Furkan Uyuşmaz’ın annesi Fatma Uyuşmaz, “Sabah saatlerinde, anne ben işe gideceğim dedi. Daha sonra iş elbiselerini de alarak evden çıktı. Bir daha haber alamadık. Çok kötü durumdayız. 4 arkadaşı ile birlikte kayıplar. Hem telefonlarını hem de sosyal medya hesaplarını kapatmışlar. Ulaşamıyoruz, çocuklarımızın sağlığından endişe ediyoruz. Bize yardım edin” dedi.



"Duyan, gören olursa lütfen bize yardım etsin"
Kaybolan gençlerden Furkan Uyuşmaz’ın babası Mehmet Hacı Uyuşmaz, “İki gündür oğluma ulaşamıyorum. Telefonuna ulaşamıyorum. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Çok kötü durumdayız. Her yerde arıyoruz. Duyan, gören olursa lütfen bize yardım etsin” şeklinde konuştu.



“Bizi duyuyorsan evine dön”
Kaybolan gençlerden Faysal Bilgiç’in ağabeyi Nurullah Bilgiç, kardeşine, “Kardeşim iki gündür seni arıyoruz. Neredeysen çık gel. Kardeşim, ailen olarak perişan bir haldeyiz. Bizi duyuyorsan gel, seni bekliyoruz" diye seslendi.

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