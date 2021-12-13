Yerli malı haftası şiirleri 3. sınıf için 3 kıtalık kısa yerli malı haftası sözleri

Yerli Malı Haftası okullarda öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile 13 Aralık'ta başladı ve 18 Aralık'ta sona erecek. Yerli Malı Haftası okullarda şiirlerle, çeşitli etkinliklerle ve Yerli Malı Haftası yazıları ve kompozisyonları ile kutlanacak. Sizler için en çok paylaşılan Yerli Malı Haftası şiirlerini derledik. İşte Yerli Malı Haftası şiirleri, kısa 2 kıtalık-3 kıtalık yerli malı şiirleri, sözleriAbone ol
Yerli Malı Haftası nedir, ve 2021 yılında Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanacak araştırması başladı. Okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Yerli Malı Haftası 13 Aralık'ta başladı ve 18 Aralık'a kadar devam edecek. Yerli Malı Haftası'nda Türkiye'de yetiştirilen ürünlerin önemi vurgulanırken şiirlerle ve yazılarla Yerli Malı Haftası kutlanacak.
İşte sizler için Yerli Malı Haftası şiirleri, kısa ve uzun Yerli Malı Haftası şiirleri ve Yerli Malı Haftası yazıları...
Yerli Malı Haftası nedir?
Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.
Yerli Malı Haftası ne zaman?
Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası),12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.
Yerli Malı Haftası şiirleri!
MEYVELER YERLİ MALI
Adımdır mandalina
Sağlık veririm sana
Pek sevimli meyveyim
Bol bol yiyin bakayım
Amasya elmasıyım
Meyvelerin hasıyım
Al sarı yanağım var
Beni yersen kan yapar
Ankara'dır memleketim
Koyu sarıdır rengim
Isırınca bal akar
Yiyenlere can katar
Al portakal bal portakal
Yemezsen de seyrine dal
Kokum bile başka benim
Şerbet dolu hep bedenim
İzmir’in üzümleri
Sevilmez mi arkadaş
İnsanlara pek yarar
Kurusu var yaşı var
Çiçek olur açılırım
Mercan gibi saçılırım
Hastaya nar sorulmaz
Şurubuna doyulmaz
YERLİ MALI
Haftamızı açalım,
Yurda neşe saçalım.
Yerli malı dururken,
Yabancıdan kaçalım.
İpekli var, yünlü var,
Pamuklu var, bezi var.
Fabrikalar işliyor,
Öz malım gelişiyor.
Yaban malı almayız,
Düşünmeye dalmayız.
Biz tutumlu oldukça,
Hiç de yoksul kalmayız.
LATİF ÖKTEN
BİZİM YERLİ MALIMIZ
Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.
Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.
Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan
Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.
Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine
Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.
Ne Frenk elmasına, ne Arap hurmasına
Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.
Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,
Her karışı hazine bizim yurt masalımız.
Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi
Petekleri doldurur mis kokulu balımız.
Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir
Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
YERLİ MALI
Üstüm, başım, İçim, dışım.
Ayakkabım yerli malı…
Vatanını seven insan,
Yerli malı kullanmalı.
Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur,
Canımızı yakar bir gün.
Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yıkar mıyım?
Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler
Varlığından utanmalı.
HAKKI SUNAT
YERLİ MALI HAFTASI
Yerli malı haftası,
Seni özledik durduk.
Günün gelecek diye,
Yolunu gözlüyorduk.
Süsleyelim masamızı
Kutlayalım haftamızı.
Yurdumuzda neler yok,
Ne yetişmez, ne bitmez?
Eğer görmek istersen
Yurdu biraz dolaş gez.
Süsleyelim masamızı
Kutlayalım haftamızı.
İSMAİL HAKKI TALAS