Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman?

Yeni asgari ücret için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İşçi ve işveren temsilcileri, işçilerin eline geçen net ücretin artırılabilmesi için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor. Asgari ücrette net rakamın belirleneceği 4. toplantı için tarafların ne zaman bir araya geleceği ise halen belirsizliğini koruyor. İşte asgari ücret görüşmelerinde son durum...

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Milyonlarca kişinin gözü kulağı 4. toplantıda... Geçtiğimiz gün yapılması beklenen toplantı gerçekleşmedi ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Asgari ücret tespit komisyonunun 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. Komisyonun bu hafta içinde son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ankara'da olduğu bugün yoğun bir temas trafiğiyle artık nihai noktaya geleceği yönünde beklentiler var." dedi ve şöyle devam etti:

"İşçi ve işverenin mutabık kaldığı bazı konular var. 1 Aralık'ta komisyon, tespit çalışmalarına başlamıştı. Bazı hesaplamalar halen devam ettiği için karar toplantısı için bir resmi çağrı gelmedi. Beklenti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bakan Bilgin ile görüşmesi yönünde.

Masadaki talepler ne?

Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.

İşçi ve işverenin anlaştığı rakam

Böylece yaklaşık 3 bin 900 liralık işçi ve işverenin mutabık kalınan bir asgari ücret rakamı söz konusu. Ancak işveren tarafının, son 6 yıldır devam eden asgari ücret desteğinin 2022'de de sürmesi yönünde bir talep var. Süreç devam ediyor. Karar toplantısı bu çalışmalar nedeniyle uzamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ankara'da olduğu bugün yoğun bir temas trafiğiyle artık nihai noktaya geleceği yönünde beklentiler var."

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de 'kulağıma geldi' deyip asgari ücreti açıkladı . Selvi "Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim" bilgisini verdi.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder dün yaptığı açıklamada toplantının tarihine ilişkin, “Bakanlık basın müşavirliği bildirecek. Halen çalışmamız devam ediyor” dedi.