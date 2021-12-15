BIST 2.168
DOLAR 14,75
EURO 16,63
ALTIN 836,40
HABER /  EKONOMİ

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman?

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman?

Yeni asgari ücret için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İşçi ve işveren temsilcileri, işçilerin eline geçen net ücretin artırılabilmesi için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor. Asgari ücrette net rakamın belirleneceği 4. toplantı için tarafların ne zaman bir araya geleceği ise halen belirsizliğini koruyor. İşte asgari ücret görüşmelerinde son durum...

Abone ol

Milyonlarca kişinin gözü kulağı 4. toplantıda... Geçtiğimiz gün  yapılması beklenen toplantı gerçekleşmedi ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder  çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Asgari ücret tespit komisyonunun 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. Komisyonun bu hafta içinde son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ankara'da olduğu bugün yoğun bir temas trafiğiyle artık nihai noktaya geleceği yönünde beklentiler var." dedi ve şöyle devam etti:

"İşçi ve işverenin mutabık kaldığı bazı konular var. 1 Aralık'ta komisyon, tespit çalışmalarına başlamıştı. Bazı hesaplamalar halen devam ettiği için karar toplantısı için bir resmi çağrı gelmedi. Beklenti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bakan Bilgin ile görüşmesi yönünde. 

Masadaki talepler ne?

Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.

İşçi ve işverenin anlaştığı rakam

Böylece yaklaşık 3 bin 900 liralık işçi ve işverenin mutabık kalınan bir asgari ücret rakamı söz konusu. Ancak işveren tarafının, son 6 yıldır devam eden asgari ücret desteğinin 2022'de de sürmesi yönünde bir talep var.  Süreç devam ediyor. Karar toplantısı bu çalışmalar nedeniyle uzamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ankara'da olduğu bugün yoğun bir temas trafiğiyle artık nihai noktaya geleceği yönünde beklentiler var."

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi  de 'kulağıma geldi' deyip asgari ücreti açıkladı . Selvi "Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim" bilgisini verdi.

 "Çalışmalarımız devam ediyor"

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder dün yaptığı açıklamada toplantının tarihine ilişkin, “Bakanlık basın müşavirliği bildirecek. Halen çalışmamız devam ediyor”  dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Anlaşma tamam! Asgari ücrete prim dopingi 250 lira artacak
Foto Galeri Anlaşma tamam! Asgari ücrete prim dopingi 250 lira artacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
VavaCars'tan 2022'de 200 milyon dolarlık yatırım
VavaCars'tan 2022'de 200 milyon dolarlık yatırım
Ali Babacan 'cayır cayır yaktılar' dedi yeni modele isim buldu
Ali Babacan 'cayır cayır yaktılar' dedi yeni modele isim buldu
İstanbul'da 3 gün bu yollar trafiğe kapatılacak Valilik duyurdu
İstanbul'da 3 gün bu yollar trafiğe kapatılacak Valilik duyurdu
Hem suçlu hem güçlü! İstanbul'da taksilere ceza yağdı: Sanki mafya yakalamışsınız
Hem suçlu hem güçlü! İstanbul'da taksilere ceza yağdı: Sanki mafya yakalamışsınız
Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz 4 yıllık planını duyurdu
Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz 4 yıllık planını duyurdu
20 bin atamayla ilgili flaş duyuru ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı
20 bin atamayla ilgili flaş duyuru ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den muhalefete dolar kuru tepkisi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den muhalefete dolar kuru tepkisi
Omicron yeni yılla beraber baskın varyant olacak! AB ülkelerini uyardı
Omicron yeni yılla beraber baskın varyant olacak! AB ülkelerini uyardı
Bugün doktora gitmeyin! Doktorların grevi başladı Eyleme devam kararı
Bugün doktora gitmeyin! Doktorların grevi başladı Eyleme devam kararı
Murat Kurum: Dövizle manipülasyon yapanlara izin vermeyeceğiz
Murat Kurum: Dövizle manipülasyon yapanlara izin vermeyeceğiz