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Omicron yeni yılla beraber baskın varyant olacak! AB ülkelerini uyardı

Omicron yeni yılla beraber baskın varyant olacak! AB ülkelerini uyardı

Avrupa Birliği Omicron'a karşı alarm durumuna geçti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaklaşan Noel bayramı öncesi üye ülkeleri uyararak ocak ayının ortasına kadar baskın varyant olacağını açıkladı.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosunun Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda konuştu.

Koronavirüsün Omicron varyantının Avrupa ülkelerinde hızla yayılmasına dikkat çeken Von der Leyen, Noel bayramında daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti ve ocak ayının ortasına kadar yeni varyantın baskın olabileceğini ifade etti.

Avrupa nüfusunun yüzde 66.6’sının tam aşılandığını belirten Von der Leyen konuşmasında, bu oranın 300 milyondan fazla insana karşılık geldiğinin de altını çizdi.

Omicron varyantının hızla yayılması Avrupa'da İsviçre, Almanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi pek çok ülkede yeni önlemler almasına neden oldu.

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