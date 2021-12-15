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Abdullah Gül'e kötü haber! Saadet Partisi Gül defterini tamamen kapattı

Abdullah Gül'e kötü haber! Saadet Partisi Gül defterini tamamen kapattı

MİLLET İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabileceği iddiaları halen gündemde olan Abdullah Gül'e en büyük destekçisi Saadet Partisi'nden şok haber geldi. Saadet Partisi, 'risk almıyor' diyerek Abdullah Gül'ün adaylık defterini kapattı.

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Erken seçim ve Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı yolundaki tartışmalar sürerken, ortak aday olarak ismi gündemden düşmeyen Abdullah Gül'ün risk almaktan kaçınması, en büyük destekçisi Saadet Partisi'ni bıktırdı. Gül, 2018 seçimleri öncesinde adaylık konusunda "rahat" davrandığı ve risk almaktan kaçındığı için Saadet Partisi Abdullah Gül defterini kapattı.

Davutoğlu ve Karamollaoğlu ile görüştü

Geçtiğimiz haftalarda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etmesi dikkat çekti. Ancak bir buçuk saat süren Karamollaoğlu-Gül görüşmesinde adaylık konusu gündeme gelmedi.

Halk bir daha o desteği vermez!

Habertürk'ün haberine göre, Saadet Partisi için Abdullah Gül defteri kapandı. 2018 yılında cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde ismi tartışıldığı esnada, tüm muhalefet partilerini konsensüsünü bekleyen Abdullah Gül'ün "rahat" davrandığı bu nedenle o dönem kamuoyunun verdiği krediyi bir daha vermeyeceği belirtildi.

Gül, risk almaktan kaçındığı için...

Bu tür işlerin risk almadan olamayacağı ve o dönem Gül'ün risk alması halinde bugün toplumdan davet alabileceği kaydediliyor. Bu kapsamda Saadet Partisi'nden de Abdullah Gül'e cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifinin de gitmesi beklenmiyor.

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