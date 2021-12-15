Arif Güloğlu kaç yaşında aslen nereli Arif Güloğlu annesi kimdir?

Kanal D ekranlarının sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'de oyuncu olan Arif Güloğlu lenf kanseri ile verdiği savaşı kazandı ve hastalığını yendi. Yeniden programa katılacak olan Arif Güloğlu merak merak konusu oldu. Peki kimdir Arif Güloğlu, kaç yaşında, aslen nereli?

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Bir süredir lenf kanseri ile savaşan Çok Güzel Hareketler 2 programının sempatik isimlerinden olan Arif Güloğlu, hastalığı yendiğini bildirdi. Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Arif Güloğlu sevenlerini mutlu etti. Henüz 24 yaşında kanserle yüzleşen Arif Güloğlu'nun hayatı da merak konusu oldu.

Bir süredir Ankara'da tedavi gören Güloğlu, lenf kanseri nedeniyle programa ara vermek durumunda kaldı.

Habertürk'ün haberine göre; 24 yaşındaki ünlü oyuncunun, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye Ocak 2022'de döneceği öğrenildi.

Arif Güloğlu kimdir: Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda birçok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti. 19 yaşında İstanbul'a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.